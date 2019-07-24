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Alçak saldırının intikamı alındı! Tek tek öldürüldüler

Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırının faili olarak haklarında dava açılan teröristlerden 14’ü öldürüldü, 1’i sağ yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
Alçak saldırının intikamı alındı! Tek tek öldürüldüler

Terör örgütü PKK'nın 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği ve 29 kişi şehit olduğu, 87 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının faili olarak haklarında dava açılan teröristlerden 14’ü öldürüldü, 1’i sağ yakalandı.Bunlardan 10'unun ise İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Merasim Sokak'taki hain saldırının talimatı Kandil'deki üst düzey terörist elebaşlarınca Diyarbakır'ın Lice İlçesinde barınan sözde Özel Güç birimindeki teröristlere iletildi.Lice'deki teröristler de alçak saldırının önce keşif, planlama ve istihbaratını yaptı, ardından bombaların patlatılacağı araçlara yüzlerce kiloluk patlayıcıları yerleştirerek hain saldırıyı gerçekleştirdi.
Güvenlik güçleri saldırının faillerinin peşini bırakmadı.

Araçları, kroki çizerek yola çıkaran o hainlerden 11'i Lice'de, 2'si Şırnak'ta, biri de Irak'ın Sincar bölgesinde öldürüldü. Olayın faillerinden Sinem Oğuz ise İstanbul'da yakalandı. Lice kırsalındaki operasyonları başarıyla yürüten İl Jandarma Komutanları Tuğgeneraller Ali Demir ile Mustafa Başoğlu'nun bizzat yönettiği operasyonlarda son 3 yıl içinde Merasim Sokak saldırısı failleri tek tek etkisiz hale getirildi.

İşte o liste

Sinem Oğuz: İstanbul'da başka bir bombalı saldırı hazırlığındayken 23 Şubat 2016'da yakalandı.

Ekrem Güney: PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu. Lice'de 2 Mayıs 2016'da 4 korumasıyla öldürüldü, 1,5 milyon lira ödüllü mavi listedeydi.

Şeyhmus Gültekin: Lice'de 2 Mayıs 2016'da öldürüldü. Sözde Amed Eyaleti Mali Gelir Komitesi sorumlusuydu. 300 bin liralık gri listedeydi.

Emrah Dayan: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Kasım 2016'da intihar saldırısı düzenledi. 13 kişinin öldüğü saldırıda kendisi de parçalanarak öldü.

Edip Yetüt: Lice'de 6 Mart 2017'de öldürüldü. 1 milyonluk yeşil listedeydi.

Mehmet Doğan: Merasim Sokak'taki patlayıcı düzeneğini hazırladı. Lice'de 1 Temmuz 2017'de öldürüldü. Gri listedeydi.

Menafi Beyazıt: Şırnak'ta 27 Temmuz 2017'de öldürüldü. PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi Beyazıt, Botan Bestler- Dereler sorumlusuydu.

Hülya Eroğlu: Şırnak'ta 12 Kasım 2017'de öldürüldü. PKK'nın sözde Botan saha sorumsuydu. 4 milyon lira ödüllü kırmızı listedeydi.

Nuran Er: Lice'de 30 Eylül 2017'de öldürüldü. Er, PKK'nın sözde orta saha kadın yapılanması genel sorumlusuydu.

Murat Üçer: Lice'de 1 Şubat 2018'de 4 korumasıyla öldürüldü. Sözde orta saha sorumlusuydu. Mavi listedeydi.

İsmail Özden: Sincar'a 15 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatında öldürülen KCK Yürütme Konseyi üyesi kırmızı listedeydi.

Gönül Çelik: Lice'de 8 Eylül 2018'de öldürülen Çelik, sözde Orta Saha YJA-Star kadın yapılanması sorumlusuydu.

Veli Taşkıran: Lice'de 25 Aralık 2018'de öldürülen sözde Amed bölgesi Ape Musa Kampı sorumlusu Taşkıran gri listedeydi.

Hamit Aydoğan: Lice'de 25 Nisan 2019'da öldürüldü. Gri listedeydi.

Osman Gülen: Lice'de 8 Haziran 2019 öldürüldü. Gri listedeydi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. PKK

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