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Gündem Alçak saldırı sonrası Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası
Gündem

Alçak saldırı sonrası Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası

Fransız haber ajansı Reuters, İstiklal Caddesi'ndeki alçak terör saldırısına ilişkin haberinde terör örgütü PKK için "Kürt silahlı grup" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 18:33:00 -
Alçak saldırı sonrası Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Tüm Türkiye saldırı haberiyle yasa boğuldu. Birçok ülkeden taziye ve destek mesajları paylaşıldı.

Ancak uluslararası kamuoyunda teröre tepki göstermeyen ve Türkiye'ye yönelik algı yapmaya çalışan haberlere de imza atıldı.

New York Times, saldırıdan sonra "Türkiye'nin turizmini" haberleştirdi.

Fransız Haber Ajansı Reuters ise, saldırıyla ilgili haberinde PKK için terör örgütü değil, "Kürt silahlı grup" ifadesini kullandı.

Ayşenur Arslan'ın referansı

Reuters ayrıca, "PKK'nın İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla bağlantısı olmadığı açıklamasını" da son dakika geçmiş; Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, resmi makamların açıklamalarının aksi yönündeki bu iddiayı referans kabul etmişti.

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Yorumlar

Necati

Ayşe denilen kadın nerenin vatandaşı. Bunun söylemleri kime hizmet ediyor. Yazıklar olsun yazıklar olsun Allah islah etsin

ali

Reuters görevini yapıyorda bu ayşeye ne oluyor.
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