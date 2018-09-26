Albayrak’tan güven mesajı

Ekonomi üzerinde algı operasyonlarına karşı Türkiye, en yetkili ağızdan ‘güven mesajı’ verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirterek, “Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir” dedi.

16 YILDA BÜYÜK BAŞARI HİKAYESİ

Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York’ta düzenlenen “Türkiye’nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde Türkiye’nin, en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret eden Albayrak, özellikle ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldığını vurguladı.

TCMB’NİN BAĞIMSIZLIĞINA VURGU

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zaferle çıkılan seçim sonrasında hayata geçen yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16’ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarının, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Albayrak, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi.

“TÜRKİYE, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERDE ÇOK RAHAT”

Berat Albayrak, konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye’de ilk kez bir ekonomik programa, finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturulduğu vurgusunu yaptı.

Albayrak, Türkiye ekonomisinde YEP ile hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayı itibarıyla başladığına işaret ederek, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti.

Türkiye’nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Albayrak, “Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye’nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

‘HALK TL ÜZERİNDEN BORÇLANDI’

Bakan Berat Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk Lirası üzerinden borçlandığını, bu nedenle söz konusu borçların döviz kurundan etkilenmediğini söyledi.

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH’ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye’nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti. Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH’nin yüzde 65’ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94’e ulaştığını ifade ederek, “Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir” dedi. Bununla birlikte, Türkiye’nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.