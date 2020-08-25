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Ekonomi Albayrak:Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek.Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak
Ekonomi

Albayrak:Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek.Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:41:15 -
Albayrak:Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek.Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak
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