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Albayrak: "Türkiye, küresel ekonomideki sert süreçlere, tarihinin en büyük kur saldırısına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi büyümüştür."
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11
Albayrak
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