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Ekonomi Albayrak: "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı"
Ekonomi

Albayrak: "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:32:45 -
Albayrak: "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı"
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