THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Albayrak açıkladı! Türkiye ve Fransa birlikte hareket edecek

Hazine ve Maliye BakanıAlbayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile heyetler arası görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:05
Albayrak açıkladı! Türkiye ve Fransa birlikte hareket edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Türkiye karşı yaptırımları Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara karşı Avrupa’nın tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Türkiye ve Fransa'nın ABD'nin yaptırımlarına karşı birlikte hareket etme kararını açıkladı. Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor.

Yeni vergiler Avrupa Birliği'ne uygulanan DTÖ kapsamında da ortak hareket etme hususunda da konuştuk. 

DOLAR GÜVENİLİR OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR: Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor. DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk. 

İRAN KONUSNUDA FRANSA İLE AYNI NOKTADAYIZ: İran konusunu da görüşmede ele aldık. Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız. İran konusunda ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldık.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:05
  1. berat albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    1. Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    2. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin..
    3. Deniz otobüsünde cenin dehşeti!
    4. Sıkışan fermuarları açmak için ne..
    5. Çim lekesinden bu yöntemlerle kurtulun
    6. 3 büyüklere müjde! Nuri ve Kagawa...
    7. Aileler dikkat! Bonzai bitti yeni..
    8. Rahim ağzı iltihabı kısırlığa neden..
    9. ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda!
    10. Rusya’dan Amerika’ya yaptırım tepkisi
    11. Rize'den Trabzon'a kadar gitmişti.....
    12. Cumartesi anneleri AK Parti'yi..
    13. Bursa’da traktör kazası: 1 kişi öldü
    14. Trabzonspor resmen duyurdu!
    15. Karabük’te seyir halindeki otomobil..
    16. Albayrak açıkladı! Türkiye ve Fransa..
    17. Gayrimenkulde tarihi kampanya yarın..
    18. Hatay'da mahalleyi dehşete düşüren..
    19. Birleşmiş Milletler Güvenlik..
    20. Rize’den Trabzon’a yüzen boğanın..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk