Albayrak açıkladı! Türkiye ve Fransa birlikte hareket edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Türkiye karşı yaptırımları Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara karşı Avrupa’nın tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Türkiye ve Fransa'nın ABD'nin yaptırımlarına karşı birlikte hareket etme kararını açıkladı. Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor.

Yeni vergiler Avrupa Birliği'ne uygulanan DTÖ kapsamında da ortak hareket etme hususunda da konuştuk.

DOLAR GÜVENİLİR OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR: Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor. DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk.

İRAN KONUSNUDA FRANSA İLE AYNI NOKTADAYIZ: İran konusunu da görüşmede ele aldık. Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız. İran konusunda ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldık.