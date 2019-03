Albayrak açıkladı: Küçük düşürmemek için...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Taşdemir'in alacağı ücreti borsaya bildirmemeleriyle ilgili eleştirilere cevap vererek, "Emre arkadaşımızı, 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek için, onu korumak için borsaya bildirmedik" diye konuştu. Albayrak ayrıca Fatih Terim ile kongrede yanlış anlaşmalara sebep vermemek için sözleşme imzalamadıklarını söyledi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurulunda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, eleştirilere cevap verdi. Geçen yıl zor bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatan Albayrak, “Göreve geldiğimizde bir rakibimiz üst üste şampiyon olmuştu ve şampiyonluğun en büyük adamlarından birisiydi. Vergi borçları ve temlikler vardı. Transfer dönemiydi ve Galatasaray yasaklı bir durumdaydı. Biz 3 saat içinde 32 milyon TL’yi yatırmak zorundaydık. Bunu yatırmadığımız takdirde transfer yapamıyorduk. El ele verip, birbirimizi kucakladığımız zaman geçen sene olduğu gibi Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Buna inancım sonsuz” şeklinde konuştu.

“Biz şampiyon olmayalım diye çok dua edenler var”

Galatasaray'ın geleceği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "İnanın gece saat 4'e kadar uyuyamıyorum. Zorlu dönemden geçiyoruz. Sezonun ilk devresinde sakatlıklar yaşadık. Her şeye rağmen rakibimizle aramızda 6 puan fark var. Ayrıca onlarla sahamızda maçımız var. Ancak her şeyden önce birbirimize kuvvetlice sarılmamız lazım. Biz şampiyon olmayalım diye çok dua edenler var” diye konuştu.

“Emre’yi küçük düşürmemek için ücretini borsaya bildirmedik”

Emre Taşdemir'in alacağı ücreti borsaya bildirmemeleriyle ilgili eleştirilere de cevap veren Abdurrahim Albayrak, "Emre Taşdemir arkadaşımızı, 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek için, onu korumak için borsaya bildirmedik. O arkadaşımız milli takıma seçildi. İnşallah yeni dönemde çok az para ödeyerek alacağımız, bonservis bedeli vermeden alacağımız isimlerin listesini hocamızla beraber yaptık. Her an sözleşme imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

“Fatih hoca ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağız"

Teknik Direktör Fatih Terim ile yapılmayan sözleşme hakkında konuşan Albayrak, “Fatih hoca ile mali kongrede yanlış anlaşmalara sebep vermemek için mukavele imzalamadı. Aramızda en ufak bir şey yok, olamaz da. Önümüzdeki hafta o mukaveleyi imzalayacağız. Genel kuruldan önce yanlış yorumlanır diye başkanımla beraber bu kararı aldık” diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak ayrıca geçtiğimiz sene şampiyon olarak Türk futbolunun tarihini değiştirdiklerini belirterek, “Beşiktaş üst üste 3 sene şampiyon olsaydı biz bu gelirlerden mahrum kalacaktık” dedi.