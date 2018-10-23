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Albayrak açıkladı: 6 milyar gelir elde ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada imar barışından 6 milyar liralık gelir elde ettiklerini açıkladı.

23 Ekim 2018 Salı 16:10
Albayrak açıkladı: 6 milyar gelir elde ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak"Gelir politikalarımızı 2019'da gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi doğrultusunda yürüteceğiz" dedi. Bakan Albayrak, imar barışından 6 milyar liralık gelir elde edildiğini kaydetti.

Merkezi yönetim bütçeleri

Albayrak, "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

Vergi gelirleri

Bakan Albayrak, "2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olması öngörülmüştür." dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 16:10
  1. Berat Albayrak

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  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ50 dk önce
    Gene çarçur etmeyinde üretime harcayın
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