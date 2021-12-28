Yeni yıl öncesinde subay maaşları araştırılmaya başlandı. Peki, subay maaşları belli oldu mu/ Subay maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

Albay maaşları ne kadar 2022? Albay maaşları ne kadar oldu?

Subay maaşları kıdem, rütbe, hizmet yılı, çalışılan bölge, medeni hal ve çocuk sayısına göre farklılık gösterir.

2021 yılı subay maaşları şöyle:

Asteğmen maaşları 7.000 TL’dir.

Teğmen maaşları 7.500 TL’dir.

Üsteğmen maaşları 7.800 TL’dir.

Yüzbaşı maaşları 8.500 TL’dir.

Binbaşı maaşları 9.000 TL’dir.

Yarbay maaşları 9.500 TL’dir.

Albay maaşları 10.000 TL’dir.

Tuğgeneral maaşları 11.000 TL’dir.

Tümgeneral maaşları 12.000 TL’dir.

Korgeneral maaşları 13.000 TL’dir.

Orgeneral maaşları 14.000 TL’dir.

2022 yılında subay maaşlarının ne kadar artış göstereceği merak ediliyor. Ancak subay maaşlarına yapılacak olan artış henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde zam oranın belli olması bekleniyor.