Albatrosların uçuş yeteneği..



Albatroslar açık denizlerde yaşar. Bu kuşlar, kanatlarını hiç çırpmadan da uçabilir. Kanatlarını iyice açarak havada rüzgara karşı durması, uçması için yeterlidir. Albatrosun boyu, kanatlarını açtığı zaman 3,5 metre olur. Albatroslar bu bakımdan, kuşlar arasındaki en uzun kanat boyuna sahiptirler.

Bu kuşların kanat kemiklerinde, kanatlarını açık pozisyonda tutmalarını sağlayan bir çeşit "kilit sistemi" vardır. Bu sayede, günlerce, haftalarca, hatta aylarca, çok az enerji kullanarak hiç durmadan uçabilirler.



Böyle mükemmel bir sistemi kuşun bedenine yerleştiren, üstün güç sahibi yüce Allah'tır.