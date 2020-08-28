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Ekonomi Albaraka Türk’ün insan kıymetleri uygulamalarına 5 ödül
Ekonomi

Albaraka Türk’ün insan kıymetleri uygulamalarına 5 ödül

Albaraka Türk, insan kıymetleri alanındaki uygulamaları kapsamında Brandon Hall Group tarafından, 1’i gümüş, 3’ü bronz olmak üzere toplam 4 ödüle, “Stevie Awards for Great Employers” ödül programında ise dijital eğitim teknolojisi “Sanal Sınıf Uygulaması” ile Gold Stevie ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:42:00 -
Albaraka Türk’ün insan kıymetleri uygulamalarına 5 ödül

Albaraka Türk, insan kıymetleri alanında hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında, Brandon Hall Group tarafından 1’i gümüş, 3’ü bronz olmak üzere 4 ödül aldı.

Bir bir topladı

Dünyanın önde gelen araştırma ve analiz firmalarından biri olan “Brandon Hall Group” tarafından düzenlenen 2020 yılı ödül programı kapsamında Albaraka Türk, insan kıymetleri alanındaki, çalışan çocuklarına yönelik olarak hayata geçirdiği “İş’te Oyun Uygulaması” ile gümüş, esnek yan haklar uygulaması “Vitrin” ile bronz, yüksek potansiyel geliştirme ile yetenek yönetimiyle bronz ve son olarak da performans değerlendirme ile işgücü yönetimi alanında bronz ödüle layık görüldü.

Gold Stevien’den de ödül

Albaraka İnsan Kıymetleri aynı zamanda, iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan “Stevie Awards for Great Employers” 2020 ödül programında ise, dijital eğitim teknolojisi “Sanal Sınıf Uygulaması” ile “Eğitim Teknolojileri Uygulamaları” kategorisinde pandemi süresince eğitim ve gelişim faaliyetlerini kesintisiz yürütmesiyle Gold Stevie ödülünü almaya hak kazandı.

‘Dahası var’ diyecek

Albaraka Türk İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, aldıkları 5 ayrı ödülden dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “İnsan Kıymetlerinde beş ödüle layık görülmemiz, yapmış olduğumuz bu çalışmaların sağladığı faydayı taçlandırır nitelikte. Gelecek dönemlerde yapacağımız çalışmalarda da insan için ‘Dahası Var’ mottomuzla çalışan güveni, bağlılığı ve gelişimini merkeze alan bir İnsan Kıymetleri yönetimi sergilemeye devam edeceğiz.”

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