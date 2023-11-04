Albaraka Türk'ten üçüncü çeyrekte 2.46 milyar TL net kâr

Albaraka Türk, 2023 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek açıkladı.

Reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteğini 98,1 milyar TL’ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü 200 milyar TL’yi aştı. Banka, "liralaşma" stratejisi doğrultusunda toplam varlıklarındaki TL payını 2022 yıl sonuna göre yüzde 45’ten yüzde 52’ye çıkardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre net kar payı gelirini yüzde 50 artışla 4,9 milyar TL’ye çıkaran banka 2,46 milyar TL net kar elde etti. Böylelikle Albaraka Türk önceki yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte net karını yüzde 171 artırmış oldu.

Üçüncü çeyrekte yıl sonuna göre yüzde 30 artış kaydedilen ve 146,8 milyar TL’ye ulaşan toplanan fonların pasif yükümlülükler içindeki payı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir karlılık vizyonuyla hareket eden Albaraka Türk’ün kar üretim kapasitesinin artması ve sağlam bilanço sayesinde özkaynakları güçlenmeye devam ederken, sermaye yeterlilik oranı eylül ayı itibarıyla yüzde 16,1 olarak gerçekleşti.

Albaraka Türk'ün 2022 yıl sonunda yüzde 1,94 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranı (NPL) Eylül 2023 itibarıyla yüzde 1,77’ye gerilerken 2022 yıl sonunda yüzde 89 olarak gerçekleşen takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise Eylül 2023 itibarıyla yüzde 95’e yükseldi.

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Banka, 2022 yılında uyguladığı aktif kalitesinin güçlendirilmesine yönelik attığı adımlarını kararlılıkla devam ettiriyor.

"Büyüme ve karlılık arasındaki dengeyi koruyarak faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, sürdürülebilir gelir artışı ve finansal yapının daha da güçlenmesi için atılan adımların pozitif etkilerini gördüklerini; 2023 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 171 artışla 2,461 milyar TL net kar elde ettiklerini bildirdi.

Temsah, kar payı gelirindeki artışla birlikte diğer gelir kalemlerinde sağlanan gelişmelerin net kar artışında sağlanan başarıya önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bununla birlikte liralaşma politikasına uyumlu olarak stratejilerini başarıyla uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Temsah, TL katılım fonlarını üçüncü çeyrekte 2022 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 59 artırdıklarını kaydetti.

Temsah, 2022 yıl sonunda yüzde 1,94 olarak gerçekleşen takipteki alacaklar oranının 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,77’ye gerilediğini belirterek bilanço güçlendirme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını gördüklerini aktardı.

Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranını üçüncü çeyrekte yüzde 94,7 olarak kaydettiklerini ve serbest karşılık tutarını da 2,8 milyar TL’ye çıkardıklarını belirten Temsah, büyüme ve kârlılık arasındaki dengeyi koruyarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde TL kredilerini 2022 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 44 büyüttüklerini aktaran Temsah, "Güçlenen finansal yapımızla toplumumuzun finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik hareket ediyor; çözüm odaklı bankacılık yaklaşımımızla en iyi müşteri deneyimini sağlamak için faaliyetlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla geleceğe öncülük eden bir banka olmak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.