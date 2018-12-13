Albaraka Türk’ten hat ve tezhip sergisi

Cengiz Almış Haber Merkezi

Albaraka Türk, bankacılık sektöründeki başarısını kültür ve sanata olan desteğiyle sürdürüyor. Yüzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve bu alanda çalışan sanatçıları destekleme hedefiyle yola çıkan bankanın, kültür sanat etkinliklerinden biri olan “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’nin bu yılki son durağı Konya oldu.

17 Aralık’a kadar açık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katılımıyla, Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”, 17 Aralık tarihine kadar Şeb-i Arus Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Konya’ya gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Gönül şehri Konya’da sanatseverlerle buluştuk

Açılış töreninde konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, banka koleksiyonunda bulunan en değerli hat ve tezhip eserlerini bir gönül şehri Konya’daki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Hasan Altundağ, “Albaraka Hat Koleksiyonu, 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’na katılan çok değerli hattatlarımızın eserlerinden seçilen önemli bir koleksiyondur. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’ndeki eserler sadece Hat Koleksiyonumuzdan oluşmuyor, sergilenen eserler arasında Klasik Türk Sanatlarının en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip eserleri de sergimizde sanatseverlerle buluşuyor. 2018 yılında Bolu, Amasya, Manisa, Bursa, Çorum ve Gaziantep’te sanatseverlerle buluşturduğumuz Kalemin Bereketi Sergimizi şimdi de bölgenin en güzide en bereketli kenti Konya’da sizlerle buluşturuyor olmaktan çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.