Albaraka Türk’te kritik genel kurul toplantısı! Dijitalleşme ve finansal güç mesajı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 27 Mart Cuma günü Genel Müdürlük binasında yaptı. Toplantıda, bankanın geçen yılki finansal performansı değerlendirilirken gelecek dönem stratejileri ve yeni yönetim yapısı netleşti.

Genel Kurul’da; yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporu okunup görüşüldü, finansal tabloların müzakeresi ve tasdiki yapıldı, kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi onaylandı ve diğer gündem maddeleri ele alındı. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.Toplantıda, bankanın finansal yapısını güçlendirme, dijital katılım bankacılığı yetkinliklerini geliştirme ve Türkiye’nin reel ekonomisine sürdürülebilir, değer odaklı finansman sağlama kararlılığı vurgulandı.

Genel Kurulun tamamlanmasının ardından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, yeni üyeleri karşılarken, ayrılan üyelere teşekkür etti ve emekliye ayrılan Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu’nun Yönetim Kurulu’na katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Temsah, açıklamasında şunları söyledi: “Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerimizi memnuniyetle karşılıyor, Bankamıza katacakları geniş deneyim alanını büyük bir değer olarak görüyoruz. Ayrılan Yönetim Kurulu üyelerimize de değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca yakın zamanda emekliye ayrılan Genel Müdür Baş yardımcımız Sayın Turgut Simitcioğlu’nu Yönetim Kurulu’na katılmasından dolayı tebrik etmek isterim. Kendilerinin onlarca yıla yayılan özverili hizmeti, kurumsal hafızası ve Bankamızı derinlemesine tanıması, Yönetim Kurulu’na ve Bankamıza; büyüme hedeflerimizi sürdürürken ve dijital kabiliyetlerimizi güçlendirirken, müşterilerimiz ile paydaşlarımıza değer üretme yolculuğumuzda önemli katkılar sağlayacaktır. Yönetim Kurulu’nun liderliği doğrultusunda birlikte yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Albaraka Türk, müşterilerine, hissedarlarına ve tüm paydaşlarına uzun vadeli değer sunma kararlılığını sürdürürken, Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.