Katılım bankaları arasında yer alan Albaraka, 1984 kuruldu. Albaraka Türk, Ortadoğu sermayeli Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve yerli ve milli sanayi kuruluşunun sermayesini birleştirerek kurulan faizsiz bankacılığın önde gelen bankaları arasındadır.

Albaraka katılım hesabı nasıl açılır? Soruları parasını katılım hesabında değerlendirmek isteyenlerce merak edilmekte. Albaraka Türk katılım katılım hesabı açmak için ister herhangi bir Albaraka şubesine gideceğiniz gibi internet üzerinden 7-24 Albarakakatılım hesap açmak mümkün.

Albaraka katılım hesabı açmak için Albaraka Türk internet şube ya da mobil şube üzerinden açmak mümkün. Albaraka katılım hesabı kolaylıkla açabilir ve istediğiniz zamanda katılım hesabınızda bulunan parayı çekebilirsiniz. Albaraka Türk katılım hesabı nasıl açılır? Albaraka katılım hesabınızı www.albaraka.com.tr/ internet sitesi üzerinden internet şubesi ve mobil şube üzerinden bir tıkla gerçekleştirmek mümkün.

Albaraka kar payı katılım hesabı

Albaraka Türk, kar payı hesabı nasıl oluşturulur? Albaraka Türk kar payı oranları nedir? Gibi sorular Albaraka müşterisi olmak isteyenlerce merak diliyor. Albaraka ara dönem kar payı hesabı bir yıl açılacağı gibi bir aylık, üç aylık ve altı aylık olarak da açılabilmektedir. Albaraka kar payı hesabı ile küçük tasarruflarınızı kara dönüştürebilirsiniz. Albaraka Türk kar payı hesaplamak için tıklayınız

Albaraka Türk kar payı oranları

Albaraka Türk çeyiz hesabı nasıl açılır?

Albaraka Türk üzerinden çeyiz hesabı nasıl açılır? Albaraka’da açacağınız Çeyiz Hesabı’yla sayesinde %25’ye varan devlet katkısından yararlanma olacağına sahip olursunuz. Albaraka Türk çeyiz hesabından kimler yararlanır? Evlilik yapmamış ve 24 yaşından küçük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gençler çeyiz hesabı açabilir.

Albaraka konut hesabı

Konut hesabını Albaraka Türk’te açan müşteriler, yüzde 25 devletin verdiği katkıdan yararlanabilmekte. Albaraka Türk üzerinden açılacak olan Konut Hesabı yalnızca Türk Lirası olarak açılmakta. Albaraka konut hesabı nasıl açılır? Albaraka konut hesabı açmak için yüzde 90 müşteri, yüzde 10 banka kar paylaşımı oranıyla 3 yıl vadeli olarak açılır. Albaraka konut hesabına hesap işletim ücreti ödenmez.

Albaraka Türk hac umre hesabı

Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, Albaraka Türk’ün biriktirme hac umre hesabı sayesinde tasarruflarınızı yüksek kara dönüştürebilirsiniz. Albaraka Türk hac umre hesabı kaç günlüğüne açılır? Albaraka Türk Biriktiren Hac/Umre Hesabı 32 ile 91 gün aralığında açılabilmekte.

Albaraka altın hesabı

Albaraka altın hesabı ile belirlenen vadelere kar payı elde edebilirsiniz. Altın hesabı açmak için ya Albaraka şubelerine gidilmelidir ya da Albaraka Türk internet şubesi üzerinden bir tıkla altın hesabı açılabilmekte. Albaraka altın toplama günleriyle hangi şubenin ne zaman altın toplam günü gerçekleştirdiğini öğrenebilirsiniz. Albaraka Türk altın toplama günlerini öğrenmek için tıklayınız

Albaraka Türk konut kredisi

Albaraka Türk konut finansman ile istediğiniz eve sahip olabilirsiniz. İster sıfır ister 2. el konutları bütçenize uygun şartlarda ayarlayıp hayalinizdeki evin ulaşabilirsiniz. Albaraka Türk konut finansmanı ne kadar?

Albaraka Türk konut finansman oranı

Konut kredileri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Faize bulaşmadan katılım bankaları üzerinden konut almak isteyenler özellikle de Albaraka Türk konut finansman oranlarını merak ediyor. İşte Albaraka Türk konut finansman oranları.

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Albaraka Türk finansman başvurusu

Albaraka Türk konut finansman kredisi başvurusunda bulunacaklar, Albaraka, konut finansman kredisi başvuru şartlarını merak ediyor. Peki kimler Albaraka Türk konut finansman kredisi başvurusunda bulunur?

Albaraka Türk kredi kartı

Albaraka Türk kredi kartı başvurusu yapacaklar Albaraka Türk kredi kartı neler? Albaraka Türk kartı özellikleri neler olduğu sorusu sorulmakta. Albaraka Türk World Platinum Kart sayesinde medikal, yol, seyahat ve daha pek çok konuda ayrıcalık sunan Asistans Hizmetleri'nden faydalanabilirsiniz. Albaraka Türk World Platinum sayesinde Worldpuan kazanabileceğiniz gibi alışverişlerinizi uygun taksitlendirme imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Albaraka Türk World Platinum kart başvurusu için herhangi bir Albaraka Türk şubelerine gitmeniz yeterli olacaktır.

Albaraka Türk müşteri hizmetleri numarası

Albaraka Türk müşteri hizmetleri numarası 0850 222 5 666 ve 444 5 666’dır. Albaraka Türk müşterileri 7-24 müşteri hizmetlerini arayarak istedikleri hizmeti anında alabilmekteler. Albaraka Türk ATM ve şubeler için tıklayınız.