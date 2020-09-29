Alay konusu olmuştu... Melih Gökçek'ten Canan'a olay gönderme

Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan'ın başlattığı askeri operasyonlar sürüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ermeni askerlerinin cepheden kaçtığı görüntüler dünya gündeminde alay konusu oldu.

Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na olay gönderme

Ermenistan'ın yüz karası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na olay bir gönderme yaptı.

Erivan yönetiminin kalleş saldırıları karşısında kafasını kuma gömen Kaftancıoğlu'nın sözde Ermeni Soykırımı için eylem düzenlediği hatırlanıyor. Twitter paylaşımında buna atıf atan Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Ermeniler böyle kaçıyor... Canan, Ermenice biliyorsan tercüme etsen, biz de tam anlamıyla anlasak"

İşte Canan Kaftancıoğlu'nun eylem çağrısı yaptığı skandal paylaşımlar: