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Gündem Alay konusu oldu! Sanki millet daha önce görmemiş gibi konuştu
Gündem

Alay konusu oldu! Sanki millet daha önce görmemiş gibi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Milleti’ne teknolojiyi göstermek için bilinçli bir tercih kullanarak danışmanları ile online görüşme yaptığını açıkladı. Bu sözler sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 12:07:00 -
Alay konusu oldu! Sanki millet daha önce görmemiş gibi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, partisinin vizyon programına video konferans ile katıldı. Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu, "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları, CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programına video konferans ile toplantıya katılmayı tercih etti.

"BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİ"

Danışmanların toplantıya katılmaması eleştirilere neden olurken, Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

"MİLLETİMİZ TEKNOLOJİYİ GÖRSÜN"

Karar TV canlı yayınında konuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti." ifadelerini kullandı.

​Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, partisinin vizyon programına video konferans ile katıldı. Bu duruma gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Aladin

KeMal isminin hakkını veriyor.

Türk

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