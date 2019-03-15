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Alaşehirli öğrencilerden "Tiyatroyla Bağlan Hayata" projesi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde öğrencileri tarafından hazırlanan "Tiyatroyla Bağlan Hayata" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilirken projeyle gençlerin her türlü bağımlılıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

15 Mart 2019 Cuma 09:49
Alaşehirli öğrencilerden "Tiyatroyla Bağlan Hayata" projesi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde öğrencileri tarafından hazırlanan "Tiyatroyla Bağlan Hayata" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilirken projeyle gençlerin her türlü bağımlılıklardan uzak tutulması hedefleniyor.


Alaşehir İMKB Meslek ve Teknik Lisesitarafından hazırlanan "Tiyatroyla Bağlan Hayata" isimli proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje kapsamındaBilşim ve Teknoloji öğretmeni ErenCeylantarafından koordine edilen çalışmada emekli emniyet müdürü Feyzullah Arslan’ın "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı eseri tiyatro sahnesinde sergilenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen projeye, bakanlık 17 bin 500 TL hibe desteği verecek. Proje kapsamında tiyatro ilçede 5 ayrı merkezde sergilenecek. 12 öğrencinin rol alacağı tiyatro gösterisinde uyuşturucuyla mücadele, aile içindeki kavga ve iletişimsizliğin, babanın oğluna ilgisizliğinin zaman içinde ondaki kırgınlıkları nasıl arttırdığını, çocuğun yalnızlığının ona hata yaptırttığı, yarınlara geç kalamdan çocuğun hayatının nasıl değişebileceği anlatılacak.


Tanıtım toplantısına katılan Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisemiz tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından kabul edilen projeden en önemli kazancımız tiyatro kulübünün temelleri atılmış olacak. Projede sergilenen konu ile çocuklarımızda bağımlılık konusunda farkındalığı sağlanacak. Aileler tiyatro ile anlatılan bağımlılık konusunda, doğru yadayanlış olan değerlendirmeleri öğrenerek, çocuklarında doğru uygulama yapabilecekler. Projenin en önemli kısmı da tiyatronun tamamen amatör ruhla ve çocuklarımız tarafından yapılmasıdır. Öğrencilerimiz belki de ilk defa tiyatroda rol alacaklardır. Ben projenin başarılı olacağına inanıyorum. Proje hazırlamak eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz açısından çok önemli ve emek isteyen bir çalışma. Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan proje önümüzdeki yıllar için de bir öncülük yapacaktır. Çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum. dedi.


Toplantı sonunda tiyatroda görev alan öğrenciler vetiyatro çalışması kısa slayt görüntülerle tanıtıldı" dedi.


Projenin tanıtım toplantısına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye başkan vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve sivil toplum örgütleri katıldılar.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:49
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