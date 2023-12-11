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Yaşam Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı
Yaşam

Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:07:00 -
Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı

Türkiye başıboş sokak köpekleriyle uğraşırken şimdi de köpeklerden insanlara bulaşan virüs ortaya çıktı. Bolu’nun merkezi dahil 8 ilçede küçükbaş hayvan yetiştiren 800 üreticinin 4 bin adet köpeği için ekinokok parazitine karşı ilaç dağıtımı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin büyük sorunlarından biri olan, köpeklerden bulaşarak insanların sağlığında ciddi etki oluşturabilen ekinokok paraziti sebebiyle proje hazırladı.

Bolu İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla Bolu’nun merkez köyleri dahil 8 ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiren 800 üreticinin 4 bin adet köpeği için ekinokok parazitine karşı ilaç dağıtımı yapıldı. Ekinokok (Kist Hidatik) adında dağıtılan ilaçla birlikte köpeklerden, insanlara hastalık bulaşması engellenecek.

Parazite karşı adeta savaş açan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Proje hakkında bilgiler aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, “Müdürlüğümüzün hazırladığı özel idaremizin destek sağladığı Valiliğimiz koordinesi ile gerçekleşen projemiz ile çoban köpeklerimizden koyun-keçilerimize bulaşan ve sürülerimizde ciddi maddi kayıplara yol açan ekinokok parazitine karşı üreticilerimizin yanında olmaktan son derece mutluyuz. Kist Hidatik köpeklerden insanlara bulaşan zoonoz bir hastalıktır. Tedavisi zor ve riskli bir paraziter hastalıktır. E.granulosus parazitinin yumurtaları köpek dışkıları ile çevreye atılmaktadır. Parazit yumurtalarının bulaşmış olduğu yiyeceklerin yenmesi veya elle temas edilerek ağıza götürülmesi sonucu insanlar hastalığa yakalanmaktadır.

'Hastalık riski azaltılacak'

 
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Yapılacak olan ilaçlı paraziter mücadele sonucunda köpeklerdeki parazitlerin yok edilmesi ve çevreye parazit yumurtalarının atılımının engellenmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile tek sağlık yaklaşımına uygun olarak halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı konusunda E.granulosus kaynaklı hastalık risklerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bolu ili merkez ve ilçelerinde mevcut koyun-keçi sürülerindeki çoban köpeklerinin Echinococcos granulosus (E.granulosus) adı verilen parazitten arındırılacaktır. Böylece, çobanlar, sürü sahipleri, hayvanla temas eden diğer kişilerin kist hidatik hastalığına yakalanma riskinin azaltılması sağlanacaktır” dedi.

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