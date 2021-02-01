Alarm durumu verdiler! 'İran saldırı düzenleyebilir' diyerek harekete geçtiler

İsrail istihbaratı, Yeni Delhi'deki büyükelçilik yakınlarında gerçekleşen patlamanın ‘İran harici yerel bir girişim’ olduğuna inanıyor. Ancak dünyanın dört bir yanındaki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarındaki güvenlik daireleri, Tahran'ın girişimiyle daha fazla patlama beklentisiyle kapsamlı bir güvenlik alarmı durumunda olduklarını duyurdu.

Tel Aviv ve Yeni Delhi’de İran Devrim Muhafızlarının suçlandığı haberler mevcut olsa da, Mossad'a (İsrail Dış İstihbarat Servisi) yakın bir isim dün yaptığı açıklamada Hindistan'ın konuyla ilgili soruşturmalarına katılan İsrailli müfettişlerin patlayıcının basit ve ilkel düzenekte olduğunu doğruladığını, nitekim İran gibi bir ülkeye ait profesyonel bir askeri birim tarafından hazırlanmış olabileceğine inanmanın zor olduğunu söyledi. Aynı zamanda, “Görünüşe göre bu sınırlı terör operasyonu, Hindistan asıllı bir anti-İsrail örgütü tarafından düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade’nin 27 Kasım’da öldürülmesi karşısında İran’ın misilleme yapacağı beklentisiyle geçen Temmuz ayından bu yana alarm durumuna tanık olduğunu söyledi. Hindistan’daki patlamanın ardından ise alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

Hindistan güvenlik yetkilileri, Hindistan Ordusu Örgütü adlı meçhul bir örgütün sorumluluğu üstlendiğini bildirdi. İsrailli kaynaklar ise Hint yetkililerin Tel Aviv'deki mevkidaşlarıyla temas kurmaya hevesli olduğunu, Mossad güvenlik görevlilerinin patlamayı araştırmak için Hindistan istihbarat servislerine katılmalarına izin verildiğini belirtti. Hindistan güvenlik güçlerinin topladığı verilere göre, İranlı olduğuna inanılan iki kişinin patlamanın ardından olay yerine araba ile gelerek sonrasında buradan hızla ayrıldığı kaydedildi. Nitekim olaya karıştığından şüphelenilen bazı İranlılar sorguya alındı. Hindistan Sınır Otoritesi, son haftalarda Hindistan'a giriş yapan tüm İranlılara dair ayrıntıların incelendiğini de bildirdi. İstihbarat müfettişleri ise başkent Yeni Delhi'deki otellerde ikamet eden İran pasaportlu şahıslara dair bilgi aldı.