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Alanyaspor'un emektarı hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un malzeme görevlisi Mehmet Çetin, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Alanyaspor'un emektarı hastaneye kaldırıldı!

Aytemiz Alanyaspor'da 28 yıldır malzeme görevlisi olarak çalışan Mehmet Çetin, bu sabah saatlerinde aniden fenalaştı.

Durumu fark eden yakınları Çetin'i Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve araştırma Hastanesine götürdü. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çetin, burada tedaviye alındı.

Yapılan müdahale sonrası tıkalı damarları açılan Çetin'in tedavisi sürdüğü öğrenildi. 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
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  2. Alanya
  3. Mehmet Çetin
  4. Başkent Üniversitesi

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