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Aktüel Alanyaspor'dan öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi
Aktüel

Alanyaspor'dan öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:57:24 -
Alanyaspor'dan öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolcu Efecan Karaca tarafından öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığının "Trafikte her yıl daha iyiye" ve "Bu yolda hep beraberiz" projeleri kapsamında Hasan Çavuşoğlu, Çağdaş Atan ve Efecan Karaca, internet ortamında öğrencilerle bir araya geldi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gerçekleşen eğitimde, 4 farklı sınıftan 110 öğrenciyle internet üzerinden bağlantı kuruldu.

Jandarma trafik yeleği giyen Hasan Çavuşoğlu, Çağdaş Atan ve Efecan Karaca, öğrencilere trafik kurallarının önemini ve uymaları gereken kuralları anlattı.

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