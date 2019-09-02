Alanyaspor'da transfer Turuncu yeşilli takım kaleci Eray Birniçan'ı renklerine bağladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, turuncu-yeşilli kulübün, son olarak Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi. Tecrübeli eldiven daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.