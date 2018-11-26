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Alanyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

- Turuncu-yeşilli takım, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:- "İlk yarının son dört maçında Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. İyi hazırlanmalıyız"- "İlk yarı için koyduğumuz 20 puan hedefine ulaşabilirsek bizim için iyi olur"

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:04
Alanyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım olarak iyi bir hafta sonu yaşadıklarını söyledi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, başlangıçların her zaman önemli olduğuna dikkati çekerek, "Biz de iyi bir başlangıç yaptık ama önemli olan devamının iyi olması." dedi.

Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla başlayan çok zorlu bir maç dönemine girdiklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"İlk yarının son dört maçında Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. İyi hazırlanmalıyız. İlk yarı için koyduğumuz 20 puan hedefine ulaşabilirsek bizim için iyi olur. Eğer bu puanı yakalarsak veya üstünü, ikinci yarıya çok daha sağlıklı hazırlanabiliriz. Bunu oynayacağımız 4 maç sonucunda göreceğiz ama iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızın morali iyi. Öz güven kazandılar. Biraz da nasıl futbol oynamamız gerektiğine, hep beraber karar verdik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak."


- Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları


Akdeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Topla koordineli ısınma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyun ve 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan, Mbilla ve Kaan Kanak katılmadı, Barış Başdaş, Efecan Karaca ve Taha Yalçıner ise takımdan ayrı koştu.

İdman öncesi Yunan oyuncu Tzavellas'ın 31. yaş günü sahada pasta kesilerek kutlandı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:04
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
  3. Futbol
  4. idman
  5. SÜPER LİG

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