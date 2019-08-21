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Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

- Teknik direktör Erol Bulut:"Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:46
Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının kolay geçmediğini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında hücum ve defans anlamında güzel işler yaparak maçı kazandıklarını vurgulayan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Lige 3 puanla başlamak... Bunu istediğimizi söyledik ve başardık. Futbolcularım verilen görevleri en iyi şekilde yaptı. Maçta ufak tefek hatalarımız oldu. Bunlar normal. Gelecek haftalarda bunu minimuma düşürmemiz gerekiyor. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ceza sahasına girmeyi 15'ten sonra saymayı bıraktım. Ceza sahasına girdikten sonra fırsatları basit şekilde harcamamamız lazım. Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışacağız."

Kasımpaşa maçında yakaladıkları pozisyonları daha iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Bulut, rahat bir galibiyet hedeflediklerini aktardı.


- "Transferi bugün itibarıyla bitirdik"


Takımın transfere ihtiyacı olup olmadığına yönelik soru üzerine Bulut, "Transferi bugün itibarıyla bitirdik. Tam takımla çalışıyoruz. Bir sakatlık olmazsa, bu şekilde aralık sonuna kadar devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Takımda bazı eksiklerin olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını belirten Erol Bulut, defansta kullanabileceği 5 futbolcusu bulunduğunu kaydederek, "Lokman Gör bir ameliyat geçirdi ama orada oynayacak futbolcularımız var. Defans anlamında, stoper anlamında sıkıntımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Kasımpaşa maçı hazırlıkları


Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Kasımpaşa maçının hazırlılarına devam etti.

Sakatlığı süren Lokman Gör'ün katılmadığı idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışıldığı bildirildi.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:46
  1. Alanyaspor
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  4. SÜPER LİG

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