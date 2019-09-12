Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Ayak tenisiyle devam eden idman, esneme hareketleriyle sona erdi. Öte yandan antrenman öncesi kulübü ziyaret eden Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, teknik ekip ve futbolculara tatlı ve muz ikram ederek, Fenerbahçe maçı için başarı diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.