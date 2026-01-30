Alanyaspor'da Eyüpspor mesaisi bitti! Akdeniz ekibi kritik maça hazır
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında kendi taraftarı önünde Eyüpspor’u ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. Teknik heyet yönetiminde yapılan son idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yürüten turuncu-yeşilliler, galibiyet parolasıyla kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Alanyaspor'da futbolcuların yüksek hırsı ve antrenmandaki neşeli tavırları dikkat çekerken, kulüp yönetiminden de taraftara tribünleri doldurma çağrısı geldi.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.