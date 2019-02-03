0553 313 94 23

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

03 Şubat 2019 Pazar 00:48
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının performansından memnun olduğu aktardı.

“Mücadelede futbolcuların güçleri çok yüksekti”

Oyunun tamamında oyuncularının çok güçlü bir görüntü sergilediklerini belirten Yalçın, ”Mücadelede futbolcuları güçleri çok yüksekti. Mental olarak takım maça hazır çıktı. İstediğimiz her şeyi yaptık diyebiliriz. Sadece final pasları ile 3 ve 4. bölgelerde üretmelerde biraz sıkıntı yaşadık. Daha fazla üretebilirdik. Biraz daha final maçlarına konsantre olsaydık, daha fazla gol pozisyonu bulabilirdik. İyi bir oyun oldu. Çok güçlü bir takımla oynadık. Devre arasında çok güçlü bir kadro kurmuş. Zaten oyunun çok pozisyonlu olmamasının sebebi de iki tarafın da çok iyi savunma yapmasıydı” dedi.

“Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantalitesi doğrudur”

İlk yarının tamamen Aytemiz Alanyaspor'un kontrolünde geçtiğini belirten Yalçın, özellikle 3. bölgede yaptıkları baskıyla rakiplerinin güvenini kırdıklarını ifade etti. Baskıyla rakibi hataya zorlayarak, kaptıkları toplarla rakibe sıkıntılar yaşattıklarını, ancak final paslarında başarılı olamadıklarını anlatan Yalçın, ”Djalma'nın enteresan golüyle ilk yarıyı galip kapattık. İkinci yarı daha dengeli geçti. Erken gol yedik. Golden sonraki 3-5 dakika sıkıntı yaşadık ama hemen toparladık. Oyunda dengeyi yakaladık. Kazanamadık ama bir puan aldık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantalitesi doğrudur. Şampiyonluğa oynayan değil, aşağıdan kurtulma çabası veren bir takımız. Bu pozisyondayken sahada güçlü olmak, bu kadar mücadele etmek gerçekten bizim için çok önemliydi. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Biz de bir an önce altlardan kurtulmak için lige çok daha fazla konsantre olacağız” diye konuştu.

"O pozisyona iyi bakmak lazım”

Galatasaray'ın attığı golden önce oyuncusu Tzavellas'a faul yapıldığını, ancak hakemin faulü Galatasaray lehine verdiğini savunan Yalçın, "O pozisyona iyi bakmak lazım. Orada faul hakkı bizimdi. Hakem hakkını ters tarafa kullandı, bizde gol yedik” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:48
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Alanyaspor
  3. Sergen Yalçın
  4. Galatasaray
  5. Süper Lig
  6. Teknik Direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Her şeye rağmen kazanmak güzel
    1. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    2. Humeyni'yi eleştiren Iraklı romancı..
    3. Yılmaz Vural ile Adana Demirspor'un..
    4. Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı..
    5. Terim ailesini üzen gelişme! Fatih..
    6. Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı,..
    7. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler..
    8. Sinan Engin: Tolgay Arslan, Vodafone..
    9. Kahvaltılık çıtır börek tarifi
    10. Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi..
    11. Ayva ve ayva yaprağının binbir faydası!
    12. DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının..
    13. Kafada mantar neden oluşur?
    14. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    15. Bomba öneri! Yaşam koşullarına göre..
    16. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İstanbul..
    17. Flaş gelişme! Adana Demirspor Yılmaz..
    18. Şeker hastalarının kurtarıcısı: Tarçın!
    19. Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı
    20. Kenevir nedir? Kenevir faydalı mı..
    Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'
    Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?