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Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 02:52
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin

Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kimse maç kaybetmek istemez. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Bu hafta ise maalesef kaybettik. Kimse kaybetmek istemez. Kazanamasak da 1 puan almak istedik. Oyun istediğimiz gibi başladı. İlk 45 dakika istediğimiz gibi gitti. İlk 45 dakikada çok fazla pozisyon yoktu. İkinci periyot bizim için iyi olmadı. Çok fazla basit hata yaptık. Penaltı ve ikinci golde bu basit hatalardandı''.

''Basit hatalar yapmamaları konusunda uyardım''

İlk yarıda da bunun sinyallerini verdi takım. Ben de devre arasında oyuncularımı basit hata yapmamaları konusunda uyardım. Ortada geçen bir oyun vardı. Mücadele ağırlıklı bir oyun. Bu tür müsabakalarda böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin. İkinci yarıda iki gol de basit hatalardan geldi. Genel olarak bakarsak top bizde kalmıyor. Koşu mesafelerimiz düşük. Bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çok kısa mesafelerde bunları düzeltmek zor. Geçen haftaki galibiyet bize biraz nefes aldırmıştı ama bu haftaki yenilgi bizi yine zora düşürdü. Çok kötü yerde de değiliz. Bunu pozitife de çevirebiliriz. Çok zor maçlar oynayacağız. Önümüzde zorlu bir periyot var. Bu maçlardan ne alabilirsek alacağız. İlk yarı bitiminde 20 puan hedefimiz var. Şu anda 15 puanımız var, bakalım 20 puanı bulabilecek miyiz? Daha fazla çalışıp daha fazla konsantre olacağız. Umarım istediğimiz pozisyona bir an önce geliriz" dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 02:52
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