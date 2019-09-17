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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Bir puan alıp liderliği korumak istiyorduk

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

17 Eylül 2019 Salı 12:30
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Bir puan alıp liderliği korumak istiyorduk

Buldukları pozisyonları iyi değerlendirdiklerini söyleyen Erol Bulut, "Maçtan önce söylediğim gibi liderlik oynadığımız 3 haftada da bizdeydi. bugün de kazanmak istiyorduk. En azından bir puan alıp liderliği korumak istiyorduk. Yediğimiz golden sonra attığımız gol bizi daha da canlandırdı. Baskılı oynadık ikinci yarıda. Zaten çocuklara söylemiştim. Bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirdik. 4 de olabilirdi. Çok mutluyuz konumumuzu korduğumuz için." dedi

"Baskıda top kaybettiklerini gördük''

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini belirten genç teknik adam, "Fenerbahçe'yi analiz ettiğimizde defans arkasına atılan toplarda sıkıntıları olduğunu gördük. Baskıda top kaybettiklerini gördük. Biz de bunları değerlendirdik. Futbolcularım sahaya verdiğim talimatları çok iyi yansıttılar." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'da güzel zamanlar geçirdiğini ancak şu an Alanyaspor'a odaklandığını vurgulayan Bulut, "Hemen hemen iki seneye yakın bir Yeni Malatyaspor maceramız vardı. Takımı Avrupa'ya taşıma şansımızı bulduk. Çok güzel zamanlarımız geçti. Tek hedefimiz, düşüncemiz Alanyaspor'u iyi bir noktaya getirebilmek." diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:30
  1. Malatya
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Erol Bulut
  4. Fenerbahçe
  5. Teknik direktör
  6. Süper Lig

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