Alanyaspor, Kayseri'de nefes aldı

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Alanyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Aytemiz Alanyaspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Efecan Karaca ve 86. dakikada penaltıdan Douglas kaydetti.

Kayserispor'un karşılaşmadaki tek golünü 77. dakikada Fernando Boldrin attı. Ev sahibi ekipte 85. dakikada Cristian Sapunaru ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, tarafarı önünde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.