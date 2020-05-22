  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

Oruç fidyesi ne zamana kadar verilir?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?
için kalan
Spor

Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:10:48 -
Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tessileri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı