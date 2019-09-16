Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a yenildiği maçın ardından karşılaşmada kural hatası olduğu iddia gündeme geldi.

Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu ikinci gol, kural hatası iddialarını gündeme getirdi. Kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olduğu kamera görüntülerinde ekrana yansıdı.

Eski hakem Selçuk Dereli, Alanyaspor'un ikinci golünden önce kural hatası olduğunu öne sürdü. beIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay ise yeni kurala göre Altay'ın oyunu çabuk başlatmak istemesi sebebiyle hata olmadığını söyledi.

Selçuk Dereli: Kural hatası var

Eski hakem Selçuk Dereli "Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci Altay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson'a gidiyor, Jailson da topu Cisse'ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı." dedi.

Güntekin Onay: Kural hatası yok

Yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay "Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybettiği için kural işlemez diyor. Pozisyonda Cisse'nin herhangi bir baskısı yok zaten. Baskıyı yapan diğer oyuncu da ceza alanı dışından geliyor" ifadelerini kullandı.