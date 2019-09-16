Alanyaspor Fenerbahce maçı ilk 11'ler Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Alanyaspor Fenerbahce maçı ilk 11'ler

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Alanyaspor Fenerbahce maçı ilk 11'ler Aytemiz Alanyaspor saat 20.00’de başlayacak mücadelede Fenerbahçe ile karşılaşacak. İşte, zorlu mücadelenin ilk 11’leri! Alanyaspor Marafona F. N'Sakala Welinton Juanfran S. Caulker Ceyhun Gülselam Efecan Karaca J. Fernándes A. Bakasetas E. Siopis P. Cissé Fenerbahçe Atay Bayındır Ozan Tufan Nabil Dirar Jaílson M. Jørgensen M. Kruse Tolga Ciğerci Luiz Gustavo Deniz Türüç Garry Rodrigues Vedat Muriqi

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