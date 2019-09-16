Alanyaspor Fenerbahce maçı ilk 11'ler
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Alanyaspor Fenerbahce maçı ilk 11'ler16 Eylül 2019 Pazartesi 19:29
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Alanyaspor Fenerbahce maçı ilk 11'ler
Aytemiz Alanyaspor saat 20.00’de başlayacak mücadelede Fenerbahçe ile karşılaşacak. İşte, zorlu mücadelenin ilk 11’leri!
Alanyaspor
Marafona
F. N'Sakala
Welinton
Juanfran
S. Caulker
Ceyhun Gülselam
Efecan Karaca
J. Fernándes
A. Bakasetas
E. Siopis
P. Cissé
Fenerbahçe
Atay Bayındır
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
M. Kruse
Luiz Gustavo
Deniz Türüç
Vedat Muriqi
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