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Spor

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:49:10 -
Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşunun ardından geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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