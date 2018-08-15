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Alanyaspor 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon forma giyen 20 yaşındaki oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:12
Alanyaspor 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Sporting Lizbon takımından 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ı bir yıllığına kiraladıklarını söyledi.

Stoper mevkisindeki eksikliği Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral ile giderdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Transferin hem kulübe hem de Merih'e hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir sezon geçireceğine inanıyorum. Kendisi Ümit Milli Takımı'nda da oynuyor. Sezon sonunda bonservisini alabilme şansımız da var. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Merih Demiral ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Alanyaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz adına güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:12
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Hasan Çavuşoğlu
  3. Sporting Lizbon
  4. Cengiz Aydoğan
  5. Fenerbahçe
  6. Alanyaspor
  7. Portekiz

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