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Aktüel Alanya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Aktüel

Alanya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:36:47 -
Alanya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen yardım malzemeleri, tırla Suriye'ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Alanya Şubesi Başkanı Adnan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yıllardır devam eden savaşın mağdurları için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Alanyalı hayırseverlerin, savaş mağdurlarının seslerine kulak verdiğini belirten Yavuz, "5 tır dolusu yardımı Suriye göndermek için organize ettik. İlk tırımızla yatak, soba, ev eşyası, okul ihtiyaçları, kadın ve çocuklara yönelik elbiseler ile oyuncaklar gönderiyoruz. Diğer 4 tırımızı ise Niğde'den göndereceğiz. Bu tırlarımızda patates olacak." dedi.

Toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dualarla bölgeye uğurlandı.

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