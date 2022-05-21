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Aktüel Alanya'da Ukraynalı iki çocuk evlerinde ölü bulundu!
Aktüel

Alanya'da Ukraynalı iki çocuk evlerinde ölü bulundu!

Antalya'da Ukraynalı 2 çocuk kaldıkları evde ölü bulundu, olayla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 21:26:00 -
Alanya'da Ukraynalı iki çocuk evlerinde ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı 2 çocuk kaldıkları evde ölü bulundu, olayla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir sitede 2 çocuğun öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Daireye giren ekipler, yatak odasında 4 yaşındaki erkek K.N. ile 6 yaşındaki kız T.N'yi boğazı kesik halde buldu. Olayla ilgili baba O.N. (38) gözaltına alındı.

Anne Y.N'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Çocukların cenazesi, Antalya Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, psikolojisinin bozuk olduğunu, ne yaptığının farkında olmadığını ve sakinleştirici ilaç kullandığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının Ukrayna'da bir dönem milletvekilliği yaptığı da belirtildi.

Diğer yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart'ta Saray Mahallesi'ndeki adrese yerleşen Ukrayna vatandaşı O.N'nin bugün sabah intihar notu bırakarak, kendisini ve 2 çocuğunu yaraladığı, yaralı çocukların hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan zanlının gözaltına alındığı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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