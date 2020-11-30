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Aktüel Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Aktüel

Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:39:27 -
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ahmet Yanılmaz'ın kullandığı 32 HC 021 plakalı otomobil, Elikesik Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile eşi Özlem, çocukları Yusuf, Elif ve Feriha Yanılmaz yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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