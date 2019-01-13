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Alanya'da korkunç kaza! Otomobil çarptı, cip üstünden geçti

Alanya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Norveçli turist, arkadan gelen cipin kendisini ezmesi sonucu yaşamını yitirdi.

13 Ocak 2019 Pazar 16:32
Alanya'da korkunç kaza! Otomobil çarptı, cip üstünden geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin ise duramayıp üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen (68), yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, gözaltına alınan cip sürücüsü ise 1.15 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün gece Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AEB 425 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, arkadan gelen A.Ö. yönetimindeki 07 HAU 95 plakalı cip de çevredekilerin uyarısına rağmen duramayıp, yerde yatan Norveçli Gunnar Ove Kortsen  üzerinden geçti. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kortsen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Biri kaçtı, diğeri alkollü çıktı

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatarn polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Diğer sürücü A.Ö.'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ö. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:32
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. feci kaza
  4. Norveçli Turist
  5. Gunnar Ove Kortsen

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