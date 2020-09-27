Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 68 yaşındaki Rus kadın turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Liudmila Zharova (68) serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Zharova, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan kadın turist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.