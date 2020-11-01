Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın turist, hastanede hayatını kaybetti.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Tamara Zeriunova (74), yüzmek için denize girdi.
Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Zeriunova, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan kadın turist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.