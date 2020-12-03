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Aktüel Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
Aktüel

Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi

Binanın yan yattığı anlar cep telefonuyla kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:42:26 -
Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın yıkımına kentsel dönüşüm kapsamında başlandı. Ancak yıkım çalışması sırasında bina yan yattı. Binanın yan yatması sonucu kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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