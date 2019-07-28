Alan’dan kampa sürpriz ziyaret Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor’un kamp yaptığı 100.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor’un kamp yaptığı 100.Yıl Bakacakkadı tesislerini ziyaret etti.

TFF 2.Lig temsilcimiz Zonguldak Kömürspor 1. etap kamp çalışmalarını teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde 100.Yıl Bakacakkadı tesislerinde yaptı. Kırmızı Lacivertli takım 10 günlük Bakacakkadı kampının son gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor’un kamp yaptığı 100.Yıl Bakacakkadı tesislerine giderek ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Alan, Genel Kaptan Hakan Hürfikir, Teknik direktör Serkan Afacan, kaptan Sinan Ören ve yeni transfer Yiğit Gökoğlan ile biraya geldi. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan’dan takım gidişatı ve transferler hakkında bilgiler alarak her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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