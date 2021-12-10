Alametifarika nedir? Alametifarika ne anlama gelir? Alametifarika anlamı ne?
Alametifarika ne? Günlük hayatta çokça kullanılsa da bazı kelimelerin anlamı karıştırılabiliyor. Pek çok kişi ‘Alametifarika’ kelimesinin anlamını araştırıyor. Peki, alametifarika ne oluyor hangi anlamda kullanılıyor?
Pek çok kişi günlük hayatta kullanılmasına rağmen bazı kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını karıştırabiliyor. Peki, ‘Alametifarika’ nedir?
Alametifarika nedir? Alametifarika ne anlama gelir? Alametifarika anlamı ne?
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şehirler için taziye mesajı yayımlayan Bahçeli, “Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır” dedi.
Alametifarika kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı ‘ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik’ tir.