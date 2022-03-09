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Medya Alaeddin Bey kimdir gerçekte yaşamış mı? Alaeddin Bey Orhan Bey'e ihanet etti mi?
Medya

Alaeddin Bey kimdir gerçekte yaşamış mı? Alaeddin Bey Orhan Bey'e ihanet etti mi?

Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler tarihi olay ve kişiler hakkında araştırma yapıyor. Pek çok kişi Alaeddin Ali Bey’in tarihte yaşayıp yaşamadığını, Osmanlı Devleti için önemini kim olduğunu araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 22:18:00 -
Alaeddin Bey kimdir gerçekte yaşamış mı? Alaeddin Bey Orhan Bey'e ihanet etti mi?

Kuruluş Osman dizisini takip edenler Alaeddin Bey'in kim olduğunu, tarihte gerçekte yaşayıp yaşamadığını araştırıyor. Peki, Alaeddin Bey ile Orhan Bey tarihte sorun yaşamışlar mı?

Alaeddin Bey kimdir gerçekte yaşamış mı? Alaeddin Bey Orhan Bey'e ihanet etti mi?

Alaeddin Bey ya da Alaeddin Ali Bey, Osman Gazi'nin oğludur. Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Alaeddin Bey’in kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Alaeddin Bey, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.

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