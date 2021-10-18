Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle yaraladı.
Antalya-Manavgat'ta bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle yaraladı.
Çayyazı Mahallesi'ndeki bir mobilya dekorasyon atölyesinde Özgür A. ile ağabeyi Özcan A. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Özcan A, av tüfeğiyle kardeşi Özgür A'ya ateş etti.
Yaralanan Özgür A, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan Özcan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.