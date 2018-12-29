Alacak kavgasında pompalı dehşeti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oto galerici Hasan Hüseyin Körükçü (34), borç-alacak nedeniyle tartıştığı nakliyeci Süleyman A. (35) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan Süleyman A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.



Turgutlu'da oto galerici Hasan Hüseyin Körükçü, bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Hanımeli Sokak'ta borç-alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan nakliyeci Süleyman A. ile karşılaştı. Otomobillerinden inen Körükçü ile Süleyman A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman A., otomobilindeki pompalı tüfekle Hasan Hüseyin Körükçü'ye peş peşe 4 el ateş edip, kaçtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Körükçü, yanındaki arkadaşları tarafından kendisine ait 34 SDA 50 plakalı otomobille Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hasan Hüseyin Körükçü, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Körükçü'nün otomobilinin sol kapısının camlarına da seken saçmalar isabet etti.



Nakliyeci Süleyman A.'nın bir süre önce TIR'ını sattığı Hasan Hüseyin Körükçü'yü, bu alışverişten kalan 15 bin liralık borcunu ödememesi nedeniyle vurduğu ileri sürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Süleyman A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.