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Gündem Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular
Gündem

Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular

Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Emekli Albay, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, "Siz baltayı taşa vurdunuz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 04:47:00 -

Emekli Albay, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, katıldığı bir televizyon programında Alman fırkateynin Doğu Akdeniz'de Türk gemisini durdurarak hukuk dışı bir arama yapmasını değerlendirdi. Alabarda,  ''Uluslararası hukuku çiğnediniz ve umduğunuzu bulamadınız. O zaman bunun bir bedeli oalcaktır. Siz baltayı taşa vurdunuz.'' ifadelerini kullandı.

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